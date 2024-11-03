На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта

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Конфликт на Украине завершится, когда Россия полностью выведет войска с территории республики, заявил латвийскому изданию LSM руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — прокомментировал Ермак.
При этом Ермак подчеркнул, что киевский режим готов учесть интересы «других заинтересованных сторон». Глава офиса украинского президента резюмировал, что все должно быть в рамках справедливости и международного права.
Летом президент России Владимир Путин предлагал Киеву свой план урегулирования конфликта. По нему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.
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Никита Кротов