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На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта

Ермак: конфликт закончится, когда Россия полностью выведет войска с Украины
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Конфликт на Украине завершится, когда Россия полностью выведет войска с территории республики, заявил латвийскому изданию LSM руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — прокомментировал Ермак.

При этом Ермак подчеркнул, что киевский режим готов учесть интересы «других заинтересованных сторон». Глава офиса украинского президента резюмировал, что все должно быть в рамках справедливости и международного права.



Летом президент России Владимир Путин предлагал Киеву свой план урегулирования конфликта. По нему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

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В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы
03 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Diy13

Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так сенатор прокомментировал озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта — обеспечение территориальной целостности.

Карасин отметил, что подобные слова звучат от многих зарубежных политиков. По его словам, условия, которые четко сформулировал российский лидер, являются детальными и важными настолько, что «их трудно дополнить или перефразировать».

Сенатор заключил, что РФ стоит на своей позиции.

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Гладков: при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом ранены четыре человека
03 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре человека ранены в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады «скорой» доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — сказано в публикации.
Украина регулярно бьёт по российским регионам, используя в качестве целей мирное население и гражданскую инфраструктуру. По мнениям экспертов, таким образом Киев показывает своим западным хозяевам, что способен нанести ущерб России, компенсируя тем самым свои потери на фронте.

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В ДНР ликвидировали наёмника ВСУ из Тайваня
03 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне ВСУ ветерана спецназа сухопутных войск острова. Его слова приводит Центральное информационное агентство островного государства.
Отмечается, что 44-летний У Чжунда вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Он принимал участие в ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину – в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. А в июле 2024 года вновь вернулся на фронт.

Также газета «Чжунши синьвэньван» сообщает, что У Чжунда стал вторых погибшим на Украине тайванцем. Всего на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие как минимум шесть граждан островного государства.

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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
03 ноября 2024, 13:14

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года служил в рядах ВСУ и передавал разведданные армии России, сообщил, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации. Об этом пишет RT.
«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш», — цитирует RT Мартиндейла.

Его удивило то, что украинцы ни разу не проверили его девайс. Американец выразил мнение, что не попал под подозрение из-за своего гражданства США и хорошего отношения к жителям ДНР, которые пострадали от боевых действий.

Напомним, 2 ноября выяснилось, что российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории ДНР гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ.

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На Украине рассказали, как Зеленский оставил страну без ПВО
Журналистка Панченко: Владимир Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot
03 ноября 2024, 12:45

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский определил в штурмовики зенитчиков ПВО Patriot, а это означает, что республика останется без противовоздушной обороны, считает журналистка с Украины Диана Панченко. Свое мнение она изложила в сети.
«Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм... Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны», — сказано в публикации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две основные цели Владимира Зеленского. Также российский политик высказал свое мнение, сможет ли кандидат в президенты США Дональд Трамп остановить конфликт на Украине.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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В МО РФ доложили последние данные о ходе СВО на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили по эшелону с бронетехникой ВСУ в зоне СВО
03 ноября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/vladj55

Российские силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой украинских боевиков за сутки, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены энергетические объекты и прочая инфраструктура, используемая противником.
«…Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — доложили в ведомстве.
В МО РФ отметили, что по противнику била авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

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«Неонацисты-язычники»: священник рассказал о жертвоприношениях в «Азове»* и «Айдаре»*
Фронтовой священник заявил о жертвоприношениях в неонацистских батальонах ВСУ
03 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/Irina Piskova

Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев рассказал о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, которые практикуются в неонацистских батальонах ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он призвал взглянуть на действия батальонов «Азов»*, «Айдар»* и других украинских подразделений, которые принесли беды как своим гражданам, так и россиянам на оккупированных территориях.

По его словам, зафиксированы стопроцентные случаи приношения в жертву, издёвок и пыток пленных, в том числе такие деяния наблюдались в Курской области.

Тимофеев выразил надежду на то, что все эти преступления в итоге превратятся в судебный процесс.

Протоиерей также отметил, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее являются частью русской христианской традиции. А жестокость, доходящая до издевательств и убийств мирных граждан, приношение в жертву ни в чём неповинных людей – это уже типаж неонацистов-язычников.

Тимофеев подчеркнул, что его заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований, поэтому он занимается борьбой с этой проблемой.

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В Верховной раде заявили о «проседании мобилизации» на Украине
Секретарь комитета Рады Костенко заявил о снижении темпов мобилизации на Украине
03 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает украинский телеканал «Новости.LIVE».
По словам Костенко, этого ни в коем случае нельзя допустить. Он отметил, что снижение темпов мобилизации станет большой проблемой для Киева, при этом «наверстать упущенное» не получится.

Костенко напомнил, что военное командование страны предлагало мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, и на сегодняшний день эта цифра актуальна.

Напомним, 16 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Минобороны сообщило об освобождении Вишнёвого в ДНР
ВС РФ освободили Вишнёвое в ДНР
03 ноября 2024, 12:14

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Вишнёвое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке, представленной в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Также бойцы этого подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике сразу шести бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Кроме того, российским военным удалось отразить десять контратак формирований восьми штурмовых батальонов ВСУ.

На данном направлении фронта украинские войска потеряли более 500 военных, а также несколько единиц боевой техники, включая оружие западного производства.

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#днр
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