Гладков: при обстреле ВСУ под Белгородом пострадали 4 человека, один погиб

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Один человек погиб, еще четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.Чиновник добавил, что одну пострадавшую девочку-подростка переведут в областной госпиталь после того, как ей окажут медпомощь. У ребенка рана стопы и минно-взрывная травма.
Кроме того, пострадал трехлетний ребенок с матерью, их госпитализировали.
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