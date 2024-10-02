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Гладков: при обстреле ВСУ под Белгородом пострадали 4 человека, один погиб

02 октября 2024, 13:56
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Один человек погиб, еще четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что одну пострадавшую девочку-подростка переведут в областной госпиталь после того, как ей окажут медпомощь. У ребенка рана стопы и минно-взрывная травма.



Кроме того, пострадал трехлетний ребенок с матерью, их госпитализировали.

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#украина
Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
02 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша не смогла сформировать украинский легион, так как не было желающих вступить в него. Об этом рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, предполагалось, что довольно большое число украинцев захотят вступить в легион. Планировалось создать целую бригаду численностью в несколько тысяч человек, которую должны были оснастить техникой в польских частях за счет Варшавы. Однако этого не произошло, заключил министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш также отметил, что Украина очень быстро забыла о предоставленном Польшей вооружении.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по снабжающим ВСУ энергообъектам Украины
02 октября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская армия ударила по энергообъектам на Украине, которые снабжали боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там отметили работу оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетчиков и артиллеристов.
«…Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.
Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике врага более чем в 130 районах. Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Верхнекаменское в Донбассе.

Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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В ВСУ официально подтвердили потерю Угледара
02 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.
Уточняется, что Угледар оказался под угрозой окружения после ударов ВС РФ по флангам, которые сильно истощили оборону ВСУ в городе.

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября военкоры распространили информацию о том, что армия России установила контроль в Угледаре после 31 месяца боев за город. При этом официально российская сторона этот факт не подтверждала.

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Бойцы ВСУ в Угледаре рассказали о злости на командиров
Бойцы ВСУ в Угледаре заявили о злости на командиров из-за долгого отступления
02 октября 2024, 13:01

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Об этом информирует BBC News.
Уточняется, что выбравшиеся бойцы украинской армии истощены и подавлены. Согласно словам военных ВСУ, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.

Пулеметчик ВСУ рассказал, что не знает, почему командование не приказало отступать. Он выразил мнение, что украинские командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до последнего».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Операция в Одессе и выход к Днепру: Военкор раскрыл сценарий развития СВО
Военкор Живов об СВО: как мы дальше воюем, будет понятно после выборов в США
02 октября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил про основной фронт на СВО.
«Ближайшая задача — взять Угледар на Нижнедонецком и Запорожском направлениях, которые позволят при наличии боекомплектов и личного состава, двигаться дальше в сторону Орехово и Запорожья. То есть обвалить весь запорожско-донецкий фронт ВСУ и в дальнейшей перспективе выйти к Днепру», — сказал военный эксперт.

По его словам, этому усилию будет содействовать освобождение Часов Яра, которое ведется чуть севернее.
«Думаю, что в течение двух недель-месяца там будет все закончено. Там армия сможет выйти на последний укрепленный район — в целом Крамоторскую агломерацию. В Харькове есть успехи, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Войска потихоньку выдавливают противника. Все происходит медленнее, чем хотелось бы, потому что там серьезное сопротивление», — рассказал военный блогер.

Он добавил, что про операцию в Одессе говорить пока не стоит, потому что для этого нет сил и средств. Однако в будущем (2025-2026 год), когда будут наращены возможности по оружию, такой расклад возможен.
«На Крымском направлении усиливается оборона Крымского полуострова. Различные противодесантные и противодиверсионные мероприятия проводятся для того, чтобы у противника, если он вздумает сделать вылазки, ничего не вышло», — сообщил Алексей Живов.

Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» заявил, войска РФ успешно продвигаются вперед и поддерживаются все большим количеством авиационных ударов.

По мнению военного блогера, прогнозы делать пока рано, так как ключевой точкой станут выборы президента США и его позиция к поддержке Украины.
«Это рубикон, после которого станет понятно, как мы дальше воюем: в полную силу до полной победы, и не факт, что только над Украиной, или находим компромиссную позицию и выходим на мирное соглашение. В конце 2024 года — начале 2025 будет ясность по дальнейшему развитию СВО», — заключил Алексей Живов.

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#россия
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В США раскрыли, чем для Зеленского обернется потеря Угледара
Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского
02 октября 2024, 12:44

Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на ​линии боевого соприкосновения, ​говорится в материале агентства.

Согласно информации источника, Зеленский предпринял дипломатическую попытку в Соединенных Штатах продвинуть «план победы», который направлен на оказание давления на Россию, но инициатива предводителя киевского режима была встречена «вяло».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине обвинили Запад в инфантилизме
Замминистра обороны Украины Балануца обвинил Запад в инфантилизме
02 октября 2024, 12:38

Фото: istockphoto/alzay

Западные союзники Киева отказываются передать ему дальнобойные ракеты и обеспечить защиту республики с воздуха, поэтому они являются инфантильными. Об этом в рамках форума по безопасности в Варшаве заявил замминистра обороны Украины Александр Балануца.
«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?» — задался вопросом Балануца.
Он добавил, на Западе сомневаются, что Украина имеет право на членство в альянсе, а также есть сомнения в возможности ударов вглубь России западными вооружениями.

Глава киевского режима Владимир Зеленский просит у Запада дальнобойные ракеты, но сталкивается с постоянными отказами.

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Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром в Одесской области

ВС РФ впервые использовала на Украине самый мощный неядерный боеприпас
#мир
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#война
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#новости
#оружие
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Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром в Одесской области
02 октября 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы ВС РФ поразили паром с военным грузом и терминал под Одессой вблизи границы с Румынией. Об этом пишет у себя в Telegram-канале пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами», — говорится в сообщении.
Лебедев добавил, что, по неподтвержденной информации, на паромах было помимо военного имущества еще и имущество иностранных наемников, чья задача была сопроводить технику в подразделения Украины.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российские власти отмечали, что военные грузы для Украины будут законной целью ВС РФ.

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#мир
#россия
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#война
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ВС РФ впервые использовали на Украине самый мощный неядерный боеприпас
ВС РФ впервые применили мощнейшую вакуумную бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске
02 октября 2024, 12:31

Фото: iStock/Evan Austen

Армия России впервые применила в Волчанске Харьковской области самый мощный неядерный боеприпас — вакуумную бомбу ОДАБ-9000. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Предполагается, что удар был нанесен в районе агрегатного завода в Волчанске. В том же месте, предварительно, находился подземный бункер с иностранными наемниками.

Этот тип бомбы является одним из самых мощных неядерных вооружений в мире и был использован на СВО впервые.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что у России есть авиационная вакуумная бомба ОДАБ-9000, мощность взрыва которой оценивается в 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Этот боеприпас обладает разрушительной мощью, близкой к тактическому ядерному оружию, но без радиационного загрязнения местности. Использование согласовывается с президентом России Владимиром Путиным.

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#боеприпас
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#новости
#сво
#всу
#удар
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