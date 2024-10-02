В Минобороны доложили последние новости СВО

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Российская армия ударила по энергообъектам на Украине, которые снабжали боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там отметили работу оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетчиков и артиллеристов.
«…Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике врага более чем в 130 районах. Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Верхнекаменское в Донбассе.
Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов