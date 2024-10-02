В ВСУ официально подтвердили потерю Угледара

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Командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.
Уточняется, что Угледар оказался под угрозой окружения после ударов ВС РФ по флангам, которые сильно истощили оборону ВСУ в городе.
Напомним, 1 октября военкоры распространили информацию о том, что армия России установила контроль в Угледаре после 31 месяца боев за город. При этом официально российская сторона этот факт не подтверждала.
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«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября военкоры распространили информацию о том, что армия России установила контроль в Угледаре после 31 месяца боев за город. При этом официально российская сторона этот факт не подтверждала.
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Элина Позднякова