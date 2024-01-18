Гладков: При утреннем обстреле Белгорода пострадала женщина

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В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала местная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Напомним, утром 18 января Вооружённые силы Украины обстреляли Белгородскую область. По словам Гладкова, украинские войска выпустили по территории региона 10 ракет.
По словам главы региона, пострадавшую уже доставили в больницу. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — прокомментировал ситуацию Гладков.
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Евгения Парфентьева