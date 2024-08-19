Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил направить детей из приграничных населенных пунктов на очное обучение в другие регионы Российской Федерации. С таким предложением он обратился к министру образования Белгородской области Андрею Милехину во время совещания областного правительства. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, есть смысл в течение учебного года отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, на очное обучение в другие регионы России. Губернатор отметил, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам.
По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей из приграничных районов Белгородской области.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей из приграничных районов Белгородской области.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова