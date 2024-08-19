Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции

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Сдавшийся в плен военный ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как командование отправило его подразделение на позиции, которые уже были заняты военными ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что сотрудники ТЦК забрали его из дома. Службу мужчина проходил в 110-й бригаде. По его словам, командование послало его с сослуживцами на соседнюю позицию, чтобы там они держивали оборону.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло. Было много 200-х и 300-х, и никто их не забирал», — сказал он.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова