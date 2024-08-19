По информации, полученной координатором Николаевского подполья Сергеем Лебедевым от его коллег, иностранные наёмники, попавшие под обстрел в пригороде Киева, должны были руководить мобилизованными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера их собрали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям к месту назначения. На самом деле, их сопровождают сержанты из числа мобилизованных», — рассказал источник агентству.





По его словам, в Киеве действует несколько пунктов сбора иностранных наёмников. Ранее Лебедев сообщал, что один из таких пунктов подвергся обстрелу.





Кроме того, по словам координатора подполья, был нанесён удар по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ, расположенному на севере Павлограда в Днепропетровской области.





Накануне вечером в Киеве, Киевской области и ещё восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога.