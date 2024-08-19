Боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области

Фото: istockphoto/Pawel Kajak
Ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
«По неподтвержденным данным, ВСУ нанесли удар по третьему и последнему мосту через реку Сейм в Курской области. Часть моста обрушилась», — указано в сообщении.
Сообщается, что от удара у него обрушилась часть перекрытия. Ранее украинские военные обрушили еще два моста, поэтому данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. По оценкам экспертов, Украина пошла на отчаянный шаг, который может привести к краху киевского режима.
Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР
Жительница Курской области рассказала об иностранных наемниках
ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице
Дарья Осипова