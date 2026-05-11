11 мая 2026, 14:56

Журналист Фази: Каллас стала главой ЕС. чтобы поддерживать конфликт с Россией

Итальянский журналист Томас Фази резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после того, как она выступила против назначения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера потенциальным переговорщиком с Россией. В своем посте в соцсети X Фази назвал Каллас «глупой балтийкой», получившей высокий пост лишь для того, чтобы «не допустить завершения вечной войны с Россией» в интересах военно-промышленного комплекса и США.





Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами стран ЕС подготовку к возможным переговорам с Москвой, когда для этого «настанет правильный момент». В минувшую субботу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о потенциальном собеседнике от Европы, назвал Шредера предпочтительной для себя фигурой.



При этом российский лидер подчеркнул, что выбирать такого представителя должны сами европейцы, которому они доверяют и который не позволял резких высказываний в адрес России. Путин также отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговорного процесса.



