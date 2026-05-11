«Глупая балтийка»: Каллас вызвала ярость своим очередным заявлением о переговорах России с ЕС
Итальянский журналист Томас Фази резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после того, как она выступила против назначения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера потенциальным переговорщиком с Россией. В своем посте в соцсети X Фази назвал Каллас «глупой балтийкой», получившей высокий пост лишь для того, чтобы «не допустить завершения вечной войны с Россией» в интересах военно-промышленного комплекса и США.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами стран ЕС подготовку к возможным переговорам с Москвой, когда для этого «настанет правильный момент». В минувшую субботу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о потенциальном собеседнике от Европы, назвал Шредера предпочтительной для себя фигурой.
При этом российский лидер подчеркнул, что выбирать такого представителя должны сами европейцы, которому они доверяют и который не позволял резких высказываний в адрес России. Путин также отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговорного процесса.
Перед этим на Западе сделали тревожный прогноз о войне с Россией. Отмечалось, что виной всему может стать антироссийская политика.