Дрон ВСУ ранил двух пенсионеров в Запорожской области

Балицкий: два пенсионера пострадали при атаке дрона ВСУ на запорожское село
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Двое мирных жителей получили ранения в результате удара украинского дрона по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.



По словам главы области, атака пришлась на территорию частного домовладения в селе Скельки Васильевского округа. В результате пострадали женщина и мужчина 1953 года рождения. Обоих оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Балицкий добавил, что один из вражеских беспилотников повредил жилое строение в городе Пологи.

7 мая сообщалось, что в результате массированного налета БПЛА на Брянскую область ранения получили 13 человек, включая ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.

Лидия Пономарева

