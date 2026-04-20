Продвижение ВС РФ у Глухова и Охримовки, бои в промзонах Константиновки и атаки на Новоподгороднее: последние новости СВО на 20 апреля
Боевая обстановка на Сумском, Харьковском, Константиновском, Добропольском и Днепропетровском направлениях остаётся динамичной. За минувшие сутки российские штурмовые группы улучшили тактическое положение у нескольких населённых пунктов, отразили контратаки и нанесли удары по опорным пунктам и тыловым объектам ВСУ. Фиксируется применение противником тяжёлых дронов и переброска иностранных наёмников. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские подразделения продолжают тактическое смещение вперёд. На Глуховском отрезке рубеж отодвинут на 200 метров. У Мирополья зафиксирован отход противника на 500 метров. На Краснопольском участке пройдено 400 метров, идут интенсивные столкновения за Таратутино. Овладение этим пунктом обеспечит охват Новодмитровки с юга и востока. Зафиксировано продвижение ВС РФ в урочище Витово, Великом лесу и западнее Проходов.
Бои также идут у Рясного, Мирополья и Новодмитровки. Авиация и дроны поразили цели в районах Ястребщины, Иволжанского, Марьино, Малой Рыбицы, Шостки, Суходола, Коренька и Новой Сечи. У Юнаковки украинские силы готовят минные заграждения вдоль линии боевого соприкосновения. В Шосткинском районе штурмовые РФ группы продвинулись до 100 метров. На двадцати участках в Сумском районе продвижение достигло более 600 метров. Восточнее Таратутино отражены две контратаки 157-й бригады: большинство националистов уничтожены, один взят в плен.
Харьковская областьНа Харьковском направлении обстановка для украинских сил становится крайне напряжённой от Покаляного до Охримовки. Российские части пересекли водную преграду, оттеснили противника на южных окраинах Охримовки и вышли к трассе Волчанск – Землянки. Командование ВСУ контратакует со стороны Захаровки, пытаясь избежать удара в тыл через долину реки Плотва. Одновременно нарастает давление на Ольховатку с востока из районов Шевяковки и Чугуновки, фиксируется движение к Бугаевке и Лосевке. Штурмовики РФ действуют в Покаляном: взятие села даст плацдарм на левом берегу Волчьей.
У Караичного враг контратакует, но удержать позиции не может. ВС РФ теснит неприятеля в заказнике Северодонецкий, смещая линию фронта к Бочково — последнему крупному опорному узлу ВСУ у реки. За минувшие сутки удары нанесены по районам Избицкого, Терновой, Малого Бурлука, Рогани, Великого Бурлука, Богодухова, Цуповки, Дергачей и села Уды. Идут зачистки лесов у Бочково, стрелковые бои у Покаляного и между Волчанскими Хуторами и Белым Колодцем.
Константиновское направлениеВ районе Константиновки разворачиваются ожесточенные бои. В южных и юго-западных промзонах отмечаются плотные столкновения мелких пехотных групп. Противник активно применяет тяжёлые гексакоптеры. Российские штурмовики переключились на уничтожение пусковых площадок вражеских дронов. Северный въезд в город превращается в кладбище сожжённой бронетехники, пикапов и роботизированных платформ ВСУ — их выжигают оптоволоконные дроны, не реагирующие на РЭБ.
Тяжесть боёв сохраняется у Долгой Балки, Ильиновки и на подступах к Часову Яру. Авиация ВС РФ обрабатывает промзону. В районе «Шанхая» малые группы наращивают контролируемые участки. Российские силы вышли к центральному вокзалу и ведут борьбу за цинковый завод, превращённый в укрепрайон ВСУ. Расширяется зона присутствия на восточной окраине города. Под ударом оказались дачные кооперативы. Усилено давление на север Ильиновки с плотной артобработкой. Идут бои на юго-западе Часов Яра и расширение контроля у Ступочек.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке российские подразделения атакуют Новоподгороднее и продвигаются к Сергеевке. У Новоалександровки взят под контроль пруд Утятник. Тяжёлые столкновения идут за укреплённые районы севернее Торецка и в полосе Новопавловка – Павловка. Сохраняется напряжённость на юго-востоке Красного Лимана: ведутся бои за Масляковку с попыткой закрепиться в городских кварталах.
Северные окраины (ферма, улицы Подстепная и Цимлянская) остаются недоступными для закрепления. Южнее Ставков инициатива переходит от одной стороны к другой. Фиксируется трёхкратное превосходство противника в дронах на этом отрезке. Разведка отмечает переброску крупных отрядов иностранных наёмников со стороны Изюма к реке Оскол.