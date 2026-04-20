Российский расчет FPV-дронов уничтожил бронеавтомобиль Humvee под Сумами
Начальник расчета БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Велес» сообщил, что российские военные уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, во время боевого дежурства разведка передала координаты цели. После этого бойцы сразу направили к точке FPV-дрон. Расчет заметил машину с опознавательными знаками ВСУ и начал преследование. Оператор догнал технику и нанес точный удар. «Велес» уточнил, что Humvee не ушел с маршрута и получил поражение после атаки. Группа продолжила работу на участке.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
