Гладков рассказал о ликвидации последствий обстрела ВСУ в Белгороде
Гладков: работы по восстановлению электроснабжения в Белгороде почти завершены
Работы по восстановлению электроэнергии в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Основные задачи выполнены, однако впереди еще предстоит подключить часть абонентов. В настоящий момент аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ударов ВСУ.
По словам Гладкова, электроэнергия еще не подана в Центр образования №1, школу №48, а также во 2-й и 33-й детские сады. Местные власти рассчитывают, что утром проблема будет решена, чтобы все образовательные учреждения продолжили функционировать в штатном режиме.
«Наиболее серьезной остается проблема с подачей горячей воды. Полный объем повреждений мы сможем оценить только при дневном свете. Поэтому в 11:00 часов я проведу заседание штаба, чтобы к 12:00 узнать сроки восстановления», — сообщил Гладков.
Ранее Белгород в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По неподтвержденной информации, удары могли наноситься с территории жилой застройки Харькова.