Гладков рассказал о ликвидации последствий обстрела ВСУ в Белгороде

29 сентября 2025, 07:10

Гладков: работы по восстановлению электроснабжения в Белгороде почти завершены

Фото: istockphoto / Kunakorn Rassadornyindee

Работы по восстановлению электроэнергии в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Основные задачи выполнены, однако впереди еще предстоит подключить часть абонентов. В настоящий момент аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ударов ВСУ.



По словам Гладкова, электроэнергия еще не подана в Центр образования №1, школу №48, а также во 2-й и 33-й детские сады. Местные власти рассчитывают, что утром проблема будет решена, чтобы все образовательные учреждения продолжили функционировать в штатном режиме.





«Наиболее серьезной остается проблема с подачей горячей воды. Полный объем повреждений мы сможем оценить только при дневном свете. Поэтому в 11:00 часов я проведу заседание штаба, чтобы к 12:00 узнать сроки восстановления», — сообщил Гладков.