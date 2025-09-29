Киев не ответил на инициативу Москвы по урегулированию конфликта
Песков: Киев не ответил на российское предложение по созданию трех групп
Киев до сих пор не отреагировал на предложение Москвы о создании трех рабочих групп. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, российская сторона предложила Украине сформировать три рабочие группы для более детального обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов. При этом в
Кремле констатировали паузу по всему мирному процессу, инициатором которой стал киевский режим. По словам Пескова, Москва не получала сигналов о его возобновлении.
«Наши предложения по трем группам также остались без ответа», — добавил пресс-секретарь.
Работа трех групп, согласно предварительным обсуждениям, должна была проходить в онлайн-формате. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение.