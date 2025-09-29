Военный эксперт Марочко рассказал о тяжелом положении ВСУ в районе Дроновки

29 сентября 2025, 05:41

Военный эксперт Марочко рассказал о больших потерях ВСУ в районе Дроновки

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери, пытаясь организовать переправу через реку Северный Донец в районе населенного пункта Дроновка. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.





На этом участке образовалось подобие «бутылочного горлышка», где скапливаются украинские войска и становятся легкой мишенью. Сейчас практически не осталось мест, в которых можно навести переправу и остаться незамеченными, так как эта часть реки находится в низине, утверждает Марочко.





«Сложная местность и разрушенная инфраструктура на данном участке серьезно осложняют действия ВСУ, делая их уязвимыми», — отметил эксперт.