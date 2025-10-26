Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине

26 октября 2025, 16:00

Гладков: после удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены огороды

Фото: iStock/Mrkit99

Удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем блоге.