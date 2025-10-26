Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине
Удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем блоге.
Вода частично затопила чуть более десяти частных огородов, но жилые дома остались сухими, подчеркнул глава региона. Гладков рекомендовал доверять только проверенным источникам, поскольку в интернете распространяется много ложной информации, не соответствующей действительности.
В результате удара ВСУ пострадала плотина Белгородского водохранилища, которое расположено на реке Северский Донец.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
