В ДНР перехвачен чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой
ВСУ предприняли попытку атаковать железнодорожную станцию в Иловайске, на востоке ДНР, с помощью чешского беспилотника, оснащенного авиабомбой. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
По информации ведомства, удар был нацелен на важную транспортную инфраструктуру региона. На подступах к городу система РЭБ успешно перехватила новейший образец чешского ударного дрона FP-2, оснащённого авиабомбой ОФАБ-100 весом 100 кг, добавили в ФСБ.
После неудачной попытки атаки противник предпринял ещё одну, запустив четыре беспилотных аппарата FP-1 с осколочно-фугасными зарядами. Все дроны обезврежены системой радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Благодаря её работе удалось предотвратить удары по электроподстанции в Волновахе и по линиям электропередачи в районе Докучаевска.
