В ДНР перехвачен чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой

26 октября 2025, 15:14

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ предприняли попытку атаковать железнодорожную станцию в Иловайске, на востоке ДНР, с помощью чешского беспилотника, оснащенного авиабомбой. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.