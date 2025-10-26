Герасимов назвал технические характеристики ракеты «Буревестник»
Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, пишет ТАСС.
Испытание ракеты «Буревестник» прошло 21 октября, отметил Герасимов. Полет осуществлялся с использованием ядерной силовой установки, подчеркнул он.
Начальник Генштаба добавил, что тактико-технические характеристики ракеты обеспечивают ее применение с высокой точностью по защищенным объектам на любом расстоянии.
