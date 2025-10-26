ВС РФ ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия
Российские военные поразили энергетические объекты, а также состав, перевозящий оружие в зону боевых действий, цех по производству дронов, склад безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, ВС России также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал технические характеристики ракеты «Буревестник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
