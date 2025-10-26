ВС РФ ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия

26 октября 2025, 15:40

Фото: iStock/zim286

Российские военные поразили энергетические объекты, а также состав, перевозящий оружие в зону боевых действий, цех по производству дронов, склад безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.