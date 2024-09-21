Гладков: шесть сел под Белгородом остались без электричества из-за атаки БПЛА

Украинские военные не могут удержать своих позиций по все фронту, ВС РФ наступают повсюду. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran. По его словам, ВСУ разбиты на всех участках линии боевого соприкосновения.