Гладков: шесть сел под Белгородом остались без электричества из-за атаки БПЛА

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Шесть сел в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского БПЛА, который повредил линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Гладков отметил, что украинская беспилотник атаковал село Тишанка, в результате чего была повреждена ЛЭП.
Губернатор добавил, что на данный момент информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.
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«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал глава региона.
Губернатор добавил, что на данный момент информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.
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Данил Пономарев