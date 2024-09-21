Почти 200 вражеских бомб, ракет и беспилотников сбила российская ПВО за сутки

Российские комплексы ПВО сбили 177 украинских БПЛА, шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что такое количество вражеских атак было отражено только за последние сутки.