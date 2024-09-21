Почти 200 вражеских бомб, ракет и беспилотников сбила российская ПВО за сутки

Фото: iStock/Aterrassi
Российские комплексы ПВО сбили 177 украинских БПЛА, шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что такое количество вражеских атак было отражено только за последние сутки.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в публикации министерства.Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ начали перебрасывать в Курскую область новые подразделения из-за высоких потерь личного состава и техники. По его словам, пока что тяжело сказать, откуда идет переброска сил — с западной части Украины или с других участков линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
ВСУ из-за больших потерь перебрасывают подразделения на Курское направление
Более 15 650 бойцов потеряли ВСУ в Курской области
ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов
Данил Пономарев