Под Симферополем работает система ПВО, сообщили власти Крыма

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Системы ПВО сработали в районе Симферополя. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Он отметил, что в результате работы системы никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
В 19:15 в Севастополе объявляли ракетную опасность. Была угроза прилёта украинской баллистической ракеты, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Спустя 10 минут после включения тревога была отменена.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе рабочего визита в Киев призвал передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе полуострова. И российская, и украинская стороны негативно отнеслись к этому предложению, после чего Сикорский забрал свои слова обратно. В Москве заявили, что Крым по итогам референдума является российской территорией, в Киеве же заявили, что полуостров всегда будет украинским.
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В 19:15 в Севастополе объявляли ракетную опасность. Была угроза прилёта украинской баллистической ракеты, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Спустя 10 минут после включения тревога была отменена.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе рабочего визита в Киев призвал передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе полуострова. И российская, и украинская стороны негативно отнеслись к этому предложению, после чего Сикорский забрал свои слова обратно. В Москве заявили, что Крым по итогам референдума является российской территорией, в Киеве же заявили, что полуостров всегда будет украинским.
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Анастасия Чинкова