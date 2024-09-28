Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 180 боеприпасов

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Больше 180 снарядов по Белгородской области выпустили боевики ВСУ. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Разумное, селам Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Таврово, Устинка и Ясные Зори выпущены 84 боеприпаса в ходе семи обстрелов и 12 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Ранены шесть мирных жителей», — говорится в сообщении чиновника.Он добавил, что трое пострадавших лечатся амбулаторно, еще троих госпитализировали. Среди пациентов восьмилетний ребенок, состояние которого медики оценивают, как удовлетворительное.
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Никита Кротов