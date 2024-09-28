ВС РФ «Искандером» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша»

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Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате атаки было ликвидировано три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и дронов различных модификаций.После удара произошел взрыв и объемный пожар, заключили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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