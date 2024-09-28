Пленный боевик ВСУ рассказал, сколько длится обследование при мобилизации

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Прохождение медкомиссии при мобилизации в ВСУ длится не больше 15 минут с обходом всех специалистов. Об этом рассказал пленный украинский военный Иван Золоторев. Видео с его показаниями распространило Минобороны РФ.
«Шел на работу как раз в тупиковом переулке. И они [сотрудники ТЦК] как раз сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут все прошли, всех врачей», — пояснил Золоторев.
Он уточнил, что его пленили под Курском. Золоторева, по его словам, отправили в регион без всякой подготовки.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на Курскую область.
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Никита Кротов