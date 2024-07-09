ВСУ шестой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

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Украинские войска шестой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местного жителя с контузией доставили в больницу в Белгороде.
Также в результате этого обстрела были выбиты стёкла в шести многоквартирных домах, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли. Повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.
В настоящее время, уточнил Гладков, информация о последствиях украинских ударов дополняется, службы производят подомовой обход.
За минувшую ночь ВСУ нанесли множество ударов по разным частям Белгородской области. В результате обстрелов погибли несколько человек, есть раненые.
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Также в результате этого обстрела были выбиты стёкла в шести многоквартирных домах, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли. Повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.
В настоящее время, уточнил Гладков, информация о последствиях украинских ударов дополняется, службы производят подомовой обход.
За минувшую ночь ВСУ нанесли множество ударов по разным частям Белгородской области. В результате обстрелов погибли несколько человек, есть раненые.
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Анастасия Чинкова