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Один человек погиб, двое пострадали при ночном обстреле ВСУ Белгорода

09 июля 2024, 02:16
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Человек погиб при ночном обстреле украинскими войсками Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.



Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.

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На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть погибшие
Гладков: несколько целей сбили на подлёте к Белгороду
09 июля 2024, 01:10

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На подлёте к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом.

В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
#пво
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В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровской области раздались взрывы
09 июля 2024, 00:48

Фото: iStock/RamonCast

На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.

Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#обстрел
#вс рф
#всу
#сво
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Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
«24 канал»: на фоне тревоги в Николаевской области прогремел взрыв
09 июля 2024, 00:41

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
По данным онлайн-карты министерства транспортной трансформации Украины, с 00:11 по московскому времени в области звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне него прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что взрывы также раздаются в Белгороде. На фоне объявленной около 23:30 ракетной опасности прогремела серия взрывов. В городе наблюдается скопление машин скорой помощи, на местах находятся сотрудники спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#воздушная тревога
#всу
#вс рф
#сво
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В Белгороде раздаются взрывы
В Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности
09 июля 2024, 00:28

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Столб дыма поднимается над центральной частью города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.

В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.

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#белгородская область
#взрыв
#ракетная опасность
#всу
#обстрел
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В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России
Белый дом: США не снимут ограничения на удары ВСУ по территории России
09 июля 2024, 00:25

Фото: iStock/bpawesome

Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он подчеркнул, что никаких изменений в политике США произведено не будет. Несколько недель назад президент страны Джо Байден дал указания Киеву, согласно которым ВСУ могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль российско-украинской границы.

Ранее в понедельник Кирби анонсировал крупные заявления об оказании помощи Украине на предстоящем саммите НАТО.

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#сша
#белый дом
#украина
#россия
#обстрел
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Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ села Никольское под Белгородом
Гладков: до трёх человек увеличилось число погибших при ударе ВСУ в Никольском
09 июля 2024, 00:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число погибших при обстреле ВСУ села Никольское в Белгородской области увеличилось о трёх. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что во время обстрела получил ранения водитель легкового автомобиля. Его пассажир сел за руль и повёз раненого в Белгород для оказания медицинской помощи. Однако по пути мужчина скончался. Он стал третьей жертвой этого обстрела со стороны ВСУ.

Гладков выразил глубокие соболезнования его семье и близким.

Напомним, что удар по Никольскому был нанесён днём 8 июля. Снаряд упал в двухэтажное здание, в котором располагается ресторан и магазин. В результате на месте погиб мужчина. Второй пострадавший скончался в больнице.

Также ранения получили его двое мужчин, которых отправили на амбулаторное лечение после обработки ран.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
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В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
МО: фото и видео подтверждают падение ракеты украинской системы ПВО в Киеве
09 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Olena Lialina

Заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности, поскольку фото и видео подтверждают, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на многочисленных опубликованных кадрах видно, что разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты, которая была запущена из зенитного ракетного комплекса, расположенного в черте города.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что такие «истерики киевского режима» наблюдаются не впервые и каждый раз они выпадают на проведение саммита НАТО. Целью таких провокация является обеспечение дальнейшего финансирования Украины и продолжение вооружённого конфликта «до последнего украинца».

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В Госдуме рассказали, как Порошенко навел ВС РФ на завод дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
#украина
#киев
#обстрел
#пво
#вс рф
#минобороны рф
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В Госдуме рассказали, как Порошенко навел ВС РФ на завод дронов ВСУ
Депутат Журавлёв: Порошенко помог уничтожить украинский завод дронов
08 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/Diy13

Экс-президент Украины Петр Порошенко своими необдуманными действиями навел Вооруженные силы РФ на завод, занимающийся производством боевых дронов. В результате, предприятие было уничтожено ударом российской армии. Об этом рассказал первый заместитель председателя оборонного комитета Государственной думы Алексей Журавлев.
Он отмечает, что бывший президент Украины самодовольно демонстрировал на записи успехи ВСУ в производстве беспилотников, после чего российские военные смогли вычислить местоположение завода и поразить его одним точным ударом.

Депутат отметил, что основной принцип действия ВС РФ заключается в непрерывном изматывании противника и продавливании его на всех участках фронта.

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#минобороны рф
#военные
#президент
#депутат
#всу
#вс рф
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Британский эксперт: «Азов*» расправится с Зеленским в случае мирных переговоров
Меркурис: «Азов*» «придет» за Зеленским если тот упомянет о мире с Россией
08 июля 2024, 21:15

Фото: IStock/Aleksandr Golubev

Боевики нацбатальона ВСУ «Азов*» расправятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт сообщил, что боевики неоднократно угрожали главе Украины «разобраться с ним», если он начнет переговоры с Россией. В современных реалиях, когда конец конфликта на Украине все более близок, не стоит пропускать эти обещания мимо ушей, добавил Меркурис.

Он также высказал мнение по поводу того, что даже в случае заключения мира с Россией, террористический батальон продолжит вести боевые действия с ВС РФ.

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*признан террористическим и запрещен в России
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