Один человек погиб, двое пострадали при ночном обстреле ВСУ Белгорода

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Человек погиб при ночном обстреле украинскими войсками Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.
В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.
Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.
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В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.
Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.
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Анастасия Чинкова