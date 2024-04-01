СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

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Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 7 снарядов «натовского» калибра. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Телеграм-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.Отмечается, что снаряды калибра 155 мм используют страны Североатлантического альянса. Соединенные Штаты передали Украине гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно применяют их для атак на ДНР и ЛНР.
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Алина Юрчак