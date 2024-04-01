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СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

01 апреля 2024, 02:56
Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 7 снарядов «натовского» калибра. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Телеграм-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что снаряды калибра 155 мм используют страны Североатлантического альянса. Соединенные Штаты передали Украине гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно применяют их для атак на ДНР и ЛНР.


Ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Китайский дипломат заявил о неизбежности мирных переговоров по Украине
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: стороны конфликта на Украине поддерживают переговоры
01 апреля 2024, 02:20

Фото: iStock/ OLGA Zhukovskaya

Стороны украинского конфликта еще расходятся в позициях, однако все согласны с тем, что мир будет достигнут только путем переговоров, заявил «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана», — сказал Ханьхуэй.

Он напомнил, что Китай всегда придерживался мирного урегулирования конфликта на Украине, а в 2023 году предложил собственный мирный план. А 13 марта в Пекине был проведен диалог КНР и НАТО по безопасности, где обсуждался украинский кризис.

Сейчас, когда боевые действия на Украине затягиваются, первостепенной задачей является восстановление мира, отметил дипломат. Он отметил, что Китай старается сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса, и все стороны согласны, что Пекин как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса для проведения мирных переговоров.

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В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
01 апреля 2024, 02:04

Фото: istock / Harry Wedzinga

В ночь с 31 марта на 1 апреля в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
По данным ведомства, тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, сирены звучат в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области России.

В Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 00:31, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской – в 01:01.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России
Буданов* назвал железную дорогу через новые регионы РФ серьезной проблемой
31 марта 2024, 23:58

Фото: istock / Kyryl Gorlov

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строительство железной дороги в новые регионы РФ может стать возможной проблемой для Киева. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РИА Новости.
«Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — считает глава ГУР.
Как утверждает Буданов*, у военной разведки Украины имеется опыт, который поможет справиться с сухопутным участком железной дороги. В качестве примера он привёл теракт на Крымском мосту в 2022 году.

Ранее Россия потребовала от Украины арестовать причастных к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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На Украине мужчина, которого хотели отправить в больницу из военкомата, покончил с собой
«СТРАНА.ua»: на Украине доставленный в военкомат мужчина покончил с собой
31 марта 2024, 23:38

Фото: istock / Oleksander Bontei

Украинец, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) Светловодска Кировоградской области Украины, покончил с собой в присутствии медработников и сотрудников правоохранительных оранов. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что инцидент произошел 28 марта. Правоохранители получили уведомление от сотрудников ТЦК о том, что местный житель угрожает покончить с собой. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, и вызвали бригаду скорой помощи.

После осмотра медики решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. После чего призывник напал на полицейского и покончил с собой.

Представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко заявила, что сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, и по результатам расследования будет дана правовая оценка сотрудникам органов, находившимся на месте происшествия.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#всу
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Экс-аналитик ЦРУ: Российские войска на Украине наступают, несмотря на распутицу
Джонсон: Российские войска на Украине наступают, несмотря на распутицу
31 марта 2024, 23:21

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Российские военные силы продолжают наступать на Украине, несмотря на распутицу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
По его словам, судя по нынешней ситуацией на СВО, наступление уже началось. Российские войска продолжают наступательные действия и успешно продвигаются вперед, «несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи», а украинские военные силы отступают, заявил эксперт.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Как утверждает российский министр, потери украинской армии почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Тем временем российская армия продолжает вытеснять противника c занимаемых позиций, не давая закрепиться на новых рубежах, заявил Шойгу.

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#сергей шойгу
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Офицеры ВСУ пожаловались на состояние и мотивацию подчиненных солдат
NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты стары, больны и не желают воевать
31 марта 2024, 23:04

Фото: istock / Olena_Z

Офицеры ВСУ пожаловались, что их подчиненные мобилизованные солдаты — старые и больные люди, никогда не желающие отправляться на поле боя. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на источник в украинских войсках.
«Боевые офицеры жалуются, что призывники, набираемые системой (территориальных военкоматов), зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы (к ведению боевых действий)», — сказано в материале.
В публикации уточняют, что в среднем из 200 мобилизованных только «25 человек действительно хотят воевать». Как утверждает офицер, украинское командование вынуждено мотивировать солдат, говоря им, что вероятность погибнуть на поле боя не такая уж и большая.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что главком ВСУ Александр Сырский соврал о продвижении войск на передовой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Оператора беспилотника впервые наградили званием «Герой России»
Оператора БПЛА «Ланцет» впервые наградили званием «Герой Российской Федерации»
31 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/vadimrysev

В России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда». Об этом сообщают военкоры.
Отмечается, что на счету у военного, который занимался управлением беспилотниками «Ланцет», свыше 250 результативных вылетов, которые привели к ликвидации или повреждению целей на стороне противника.

В настоящее время имя награждённого оператора пока не раскрывается.

Беспилотники «Ланцет», которые имеются на вооружении у российской армии, отличаются своей манёвренностью. Ранее сообщалось, что один из таких дронов совершил необычный манёвр, прежде чем нанести удар по блиндажу ВСУ. Сначала он несколько раз нырнут вверх-вниз в воздухе, после чего поразил цель.

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#вс рф
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Украина пригрозила устроить теракт на РЖД
Буданов* пригрозил терактами на железной дороге в новых регионах России
31 марта 2024, 19:52

Фото: iStock/Perytskyy

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы России.
Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия активно строит и введёт в эксплуатацию до конца текущего года.

Буданов* подчеркнул, что она станет серьёзной проблемой для Украины. Но, при этом, выразил надежду на то, что украинские военные смогут «справиться» с сухопутной частью этой дороги.

Он добавил, что «это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
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#теракт
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Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ
31 марта 2024, 18:59

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО. Об этом Джонсон сообщил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Экс-аналитик предположил, что обещанные истребители отправят в Польшу или Румынию, в таком случае российские войска могут уничтожить F-16 на этих территориях. Джонсон отметил, что РФ обладает гораздо большими возможностями благодаря ракетам.

Ранее представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в текущем году. Также он добавил, что Вашингтон не ​собирается раскрывать ​подробности своих планов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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