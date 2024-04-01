Минобороны: ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что атака была пресечена сегодня, 1 апреля, около 16:00 мск. По информации военного ведомства, все цели уничтожены.
Ранее сообщалось, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова