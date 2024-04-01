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Минобороны: ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

01 апреля 2024, 17:14
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что атака была пресечена сегодня, 1 апреля, около 16:00 мск. По информации военного ведомства, все цели уничтожены.

Ранее сообщалось, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ применят новейшую артиллерию «Лотос» для прорыва украинской обороны
01 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска применят в зоне СВО новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 «Лотос» для прорыва украинской обороны. Об этом сообщает издание Interia.
Отмечается, что начало использования ВС РФ самоходного артиллерийского орудия ознаменует наступление тяжёлых времен для ВСУ. Это вооружение прошло испытания всего четыре года назад, но сейчас оно уже готово к поступлению в зону боевых действий.

Самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая способна запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.

Также новое оружие можно будет десантировать с воздуха с помощью парашюта и использовать для перемещения по поверхности воды.

У САО 2С42 «Лотос» увеличенный боекомплект, по сравнению с оружием прошлого поколения «Нона».

Вес самоходки не превышает 18 тонн, она может развивать скорость до 70 километров в час.

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#вс рф
#вооружение
#оборона
#всу
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Офицер ВСУ отправится на фронт после видео, где он занимается сексом на работе
01 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после публикации видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».
В ВСУ ранее попытались оправдаться за видео, заявив, что его якобы распространили «враги». Видео из кабинета Ярмошевича публикует Telegram-канал RT.



При этом украинское командование не имеет к любвеобильному военному претензий по выполнению поставленных задач. В настоящее время выясняются обстоятельства установки записывающих устройств в его кабинете.

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Армии России удалось захватить два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
01 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ северо-западнее села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска на ореховском направлении, северо-западнее Вербового, захватили два опорных пункта противника», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что украинские военные начали минировать территории с помощью дронов «Баба Яга», при этом российская авиация выпускает авиабомбы по позициям ВСУ у Орехова. Рогов уточнил, что удары приходятся по объектам логистики армии Украины.

Ранее Рогов также сообщал, что российские военные взорвали мост в городе Гуляйполе в Запорожской области, по которому снабжались подразделения ВСУ. По его словам, удар по важному для ВСУ мосту был нанесён авиацией 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторами БПЛА группировки «Восток». Мост восстановлению не подлежит.

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СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении главреда RT Маргариты Симоньян
01 апреля 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главреда RT обвиняют по нескольким статьям УК Украины: о призыве к геноциду украинского населения, пропаганде военных действий и отрицании территориальной целостности государства. В ведомстве напомнили, что в марте прошлого года Симоньян якобы сообщали о подозрении в вышеуказанной деятельности.

В сообщении СБУ отмечается, что ведомство продолжает использовать комплексные меры по привлечению Симоньян к ответственности.

Напомним, 25 августа 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян, о котором рассказала в середине июля Федеральная служба безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Боец Саид, которому пленный ВСУ носил воду, рассказал о своём состоянии
01 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский боец Саид, которому пленный украинский военный три дня носил воду, перенёс операцию и сейчас находится в госпитале.
«Своё, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — поделился в беседе с RT собеседник.

До этого собеседник «Царьграда» прокомментировал уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Харьковской области.

«Все целеуказания и наводка оружия осуществляются в координации со спутниками НАТО. Пентагон, который трепетно относится к теме собственной безопасности, очень обеспокоен вероятностью утечки программного обеспечения «Пэтриотов» к русским», — приводит издание слова источника.

Ранее стало известно, что Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова.

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#армия
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#пентагон
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Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников в районе Харькова
Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наёмников у Харькова
01 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/aapsky

Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что армия России нанесла групповой удар, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию. Удалось ликвидировать украинский радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления, а также две пусковые установки ЗРК С-300.

«Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.

Также в ведомстве добавили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.

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#Харьков
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Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР
Минобороны РФ: Российские военные сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
01 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.

Накануне также сообщалось, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины.

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МО: Очередной танк Abrams уничтожен на Авдеевском направлении
01 апреля 2024, 13:33

Фото: iStock/dr_evil

Очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщает российское оборонное ведомство.

Помимо этого, на Авдеевском направлении Вооружённые силы РФ успешно отразили две атаки украинских штурмовых групп.

Российским военным также удалось поразить западную технику, находящуюся в распоряжении ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

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ВСУ вынуждены всё больше отступать из-за натиска ВС РФ
Полковник США Лейтон: ВСУ вынуждены сильнее отступать из-за продвижения ВС РФ
01 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Продвижение армии России вынуждает украинских военных ещё сильнее отступать. Такое заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, его слова передаёт CNN.
«У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. Это также может случиться в районе города Харьков», — считает Лейтон.

Он уточнил, что именно здесь ВСУ находятся в самой тяжёлой ситуации и при сложившихся обстоятельствах украинские военные будут вынуждены всё дальше отступать.

Таким образом, Лейтон считает, что совсем скоро на территориальной карте Украины появятся существенные изменения в местах расположения ВСУ, их обороны и передвижения линии фронта.

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