Мирная жительница погибла при обстреле Белгородской области

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Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в момент украинского обстрела мирная жительница находилась на улице. Она получила раны, несовместимые с жизнью.
Гладков выразил соболезнования родственникам погибшей.
Также в результате этого обстрела были повреждены четыре частных дома, три автомобиля и линии газо- и электроснабжения.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по Белгородской области. Минобороны РФ сообщало, что в воскресенье утром средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией региона.
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*запрещённая в России террористическая организация
Гладков выразил соболезнования родственникам погибшей.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по Белгородской области. Минобороны РФ сообщало, что в воскресенье утром средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией региона.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова