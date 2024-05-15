ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на харьковское направление

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Украинская армия перебросила элитную бригаду национальной полиции Украины «Лють» на харьковское направление.
Об этом пишет ТАСС. Как рассказали в силовых структурах, украинская армия перебросила «Лють» на волчанское направление из-под Часова Яра.
В среду стало известно, что группировка украинских войск попала в окружение на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике, где боевики ВСУ несут большие потери.
В марте после удара российских военных снова было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины в Харькове.
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В среду стало известно, что группировка украинских войск попала в окружение на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике, где боевики ВСУ несут большие потери.
В марте после удара российских военных снова было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины в Харькове.
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Алёна Самарева