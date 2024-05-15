В Харькове развернули блокпосты, мужчин задерживают и отправляют в военкоматы

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Киевские власти развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и отправляют их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур.
Отмечается, что харьковские власти приняли меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации. Они не могут эвакуироваться из региона, поскольку их задерживают на блокпостах и отправляют в ТЦК.
Также в Харьковской области был объявлен план-перехват из-за массового бегства украинских военных от линии боевого соприкосновения. На всех основных дорогах региона установлены мобильные блокпосты, которые усилены бронетехникой и вооружёнными людьми, на одеждах которых нет опознавательных знаков. Подполье сообщает, что это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
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Анастасия Чинкова