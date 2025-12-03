Падение БПЛА на автомобиль в Белгородской области привело к трагедии
Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ на Белгородскую область
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по Грайворонскому округу, в результате чего погиб мужчина. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, произошла целенаправленная атака на автомобиль, за рулем которого находился погибший. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами…», — написал губернатор.Он добавил, что транспортное средство, в которое попал украинский дрон, полностью уничтожил пожар.