Концерт SHAMAN отменили из-за провокаций боевиков ВСУ в Белгороде
Концерт певца SHAMAN в Белгороде отменили за пару часов до начала из-за ВСУ
В Белгороде концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, отменили всего за два часа до начала мероприятия. Об этом артист сообщил через свой Telegram-канал.
Известно, что территорию вокруг дома культуры «Энергомаш», где должно было пройти выступление, оцепили. По словам Ярослава, отмена концерта произошла из-за возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«От всей команды приношу извинения за неудобства», — добавил исполнитель.
Дронов также подчеркнул, что город постоянно подвергается атакам, так как находится в прифронтовой зоне. В свою очередь, сама площадка объяснила отмену концертов 3 и 4 декабря техническими причинами.