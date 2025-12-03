Концерт SHAMAN отменили из-за провокаций боевиков ВСУ в Белгороде

03 декабря 2025, 20:10

Концерт певца SHAMAN в Белгороде отменили за пару часов до начала из-за ВСУ

Фото: istockphoto/dk_photos

В Белгороде концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, отменили всего за два часа до начала мероприятия. Об этом артист сообщил через свой Telegram-канал.





Известно, что территорию вокруг дома культуры «Энергомаш», где должно было пройти выступление, оцепили. По словам Ярослава, отмена концерта произошла из-за возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).





«От всей команды приношу извинения за неудобства», — добавил исполнитель.