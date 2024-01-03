В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за невзорвавшегося боеприпаса

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Белгородские власти эвакуировали около 600 человек, которые проживают в 323 частных домах в радиусе 500 м от места, где обнаружили невзорвавшийся боеприпас.
Об этом в среду, 3 января, в своём личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Всем желающим предложили выехать в пункты временного размещения. Там для людей обеспечили горячее питание и чай.
Дома, которые жителям пришлось покинуть, будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до полного возвращения хозяев.
В данный момент взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации неразорвавшегося боеприпаса. Также два боеприпаса обнаружили в микрорайоне Улитка. Они проходят проверку саперов.
Место обследования оцепили. Решение о дальнейших действиях примут после результатов исследования.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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Всем желающим предложили выехать в пункты временного размещения. Там для людей обеспечили горячее питание и чай.
В данный момент взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации неразорвавшегося боеприпаса. Также два боеприпаса обнаружили в микрорайоне Улитка. Они проходят проверку саперов.
Место обследования оцепили. Решение о дальнейших действиях примут после результатов исследования.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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Мария Фирсова