Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии с 19 августа въездов в пять населённых пунктов региона. Соответствующее видео по итогам заседания Оперативного штаба глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что все эти населённые пункты находятся в Грайвороновском и Валуйском округах области.
По словам Гладкова, жителям этих посёлков и городов помогут вывезти своё имущество, их временно переселят в безопасные районы.
Также жители части Шебекино и ряда сёл Белгородской области могут уехать в пункты временного размещения или получить выплаты на жильё. Такая мера вводится на три месяца.
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По словам Гладкова, жителям этих посёлков и городов помогут вывезти своё имущество, их временно переселят в безопасные районы.
Также жители части Шебекино и ряда сёл Белгородской области могут уехать в пункты временного размещения или получить выплаты на жильё. Такая мера вводится на три месяца.
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Анастасия Чинкова