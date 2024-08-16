Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны украинских войск С-125 в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что удар наносился управляемой ракетой Х-35. Уточняется, что в результате ракетного удара по вражеской позиции цель была полностью уничтожена.
Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова