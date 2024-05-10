ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Запорожской области

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Российские войска поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Запорожской области. Об этом силовые структуры сообщили РИА Новости.
Отмечается, что удар был нанесён российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» в районе населённого пункта Гуляйполе.
По заявлениям главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС РФ с начала года уничтожили пять комплексов Patriot.
Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области. До этого Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в регионе.
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По заявлениям главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС РФ с начала года уничтожили пять комплексов Patriot.
Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области. До этого Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в регионе.
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Анастасия Чинкова