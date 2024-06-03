Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области

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Приграничное село Грузское в Борисовском районе Белгородской области подверглось атаке трёх украинских беспилотников. Под удар попало местное сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получил газопровод и грузовой транспорт.
Грузовик, в который ударили два дрона, сгорел полностью. Третий БПЛА атаковал котельную предприятия, где и повредил газопровод. Аварийно-ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий атаки сразу после согласования с министерством обороны РФ.
Гладков не уточнил, о каком именно сельскохозяйственном предприятии идёт речь. На окраине села Грузское расположена биогазовая станция «Байцуры», на которой производят биогаз на основе кукурузного силоса и жома сахарной свёклы.
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Грузовик, в который ударили два дрона, сгорел полностью. Третий БПЛА атаковал котельную предприятия, где и повредил газопровод. Аварийно-ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий атаки сразу после согласования с министерством обороны РФ.
Гладков не уточнил, о каком именно сельскохозяйственном предприятии идёт речь. На окраине села Грузское расположена биогазовая станция «Байцуры», на которой производят биогаз на основе кукурузного силоса и жома сахарной свёклы.
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Александр Бойцов