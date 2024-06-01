Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки на территорию России с помощью беспилотника самолётного типа, который был успешно уничтожен системой ПВО над Курской областью. Дрон сбили в районе 20:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённый пункт Еленовка в ДНР с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждения получили частный жилой дом и крытый рынок, расположенный рядом с ним. Также осколками упавшего снаряда были повреждены несколько автомобилей, разбиты окна построек.
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Анастасия Чинкова