Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино

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Три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино под Белгородом. Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также повреждены четыре легковушки и два грузовых автомобиля.
«Также произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м. Пожарными расчетами производится тушение объекта», – говорится в сообщении.
Сейчас в белгородском районе и самом Белгороде объявили ракетную опасность. Перед этим Гладков заявил о шестерых пострадавших среди мирного населения в результате обстрела в Шебекино.
Российское минобороны информировало о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ над территорией белгородской области.
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Никита Кротов