ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского

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На востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно информации источника, российские войска нанесли удар по кафе в городе Великий Бурлук. Примечательно, что еще один удар нанесли по нефтебазе противника в Харькове.
Лебедев подчеркнул, что там хранилось топливо для военной техники ВСУ. На данный момент известно об одиннадцати единицах пострадавших единиц техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации.
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Лебедев подчеркнул, что там хранилось топливо для военной техники ВСУ. На данный момент известно об одиннадцати единицах пострадавших единиц техники.
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Екатерина Коршунова