Три человека пострадали при обстреле Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе.
Гладков отметил, что трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, также повреждения получил экскаватор.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы.
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Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, также повреждения получил экскаватор.
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Екатерина Коршунова