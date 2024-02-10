Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море

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Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.
Отмечается, что атака противника осуществлялась с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Для ее отражения российская сторона использовала патрульные корабли и авиацию Военно-Морского Флота РФ, которые выполняли задачи в указанном районе.
Согласно информации источника, нападение было успешно отражено. В ведомстве подчеркнули, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ РФ повреждения не получили.
Ранее сообщалось, что на востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск.
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Согласно информации источника, нападение было успешно отражено. В ведомстве подчеркнули, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ РФ повреждения не получили.
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Екатерина Коршунова