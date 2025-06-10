Минобороны: за два часа средства ПВО уничтожили 76 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за два часа уничтожили 76 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.
Над Брянской областью было уничтожено 46 дронов ВСУ. Над Белгородской 16, а над Республикой Крым девять украинских беспилотников. По два БПЛА ликвидировано в Орловской и Калужской областях. Еще один дрон уничтожен в Воронежской области.