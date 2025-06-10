Росавиация: во всех аэропортах Москвы введены ограничения на полеты
Во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, и Шереметьево», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Калуги. На фоне этого в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. При этом вечером 9 июня над российскими регионами было уничтожено 76 украинских беспилотников.