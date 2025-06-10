Росавиация: во всех аэропортах Москвы введены ограничения на полеты

10 июня 2025, 01:28

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Во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.







«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, и Шереметьево», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.