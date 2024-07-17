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В Белгородской области боевики ВСУ атаковали мирный автомобиль, есть погибшие

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла семейная пара
17 июля 2024, 15:34
Фото: istockphoto/Alesmunt

Фото: istockphoto/Alesmunt

В Белгородском районе боевики Вооруженных сил Украины атаковали мирный автомобиль, погибли 2 человека. Об этом в своем Telegram-канал написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Произошло это у хутора Церковный в Белгородском районе. FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В нем находилась молодая семейная пара. Машина загорелась, супруги погибли до приезда бригады скорой помощи.
«Искренние соболезнования всем родным и близким погибших... Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — написал он.



За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 105 раз. Под удар попали 25 населённых пунктов. Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку они не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пытавшийся угнать российский самолет бывший командир ВСУ вышел под залог
Экс-командир ВСУ Червинский, хотевший угнать самолет ВКС РФ, вышел из СИЗО
17 июля 2024, 15:43

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командир ВСУ Роман Червинский, который хотел угнать самолет ВКС РФ летом 2022 года, вышел под залог. Об этом сообщили журналисты телеканала «Общественное».
«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Петр Порошенко готов частично внести залог за Червинского.

В 2022 году российские силовики распространили данные, согласно которым Главное управление разведки украинского Минобороны при участии натовских спецслужб планировало угнать российские боевые самолеты. Однако контрразведка РФ получила информацию, благодаря которой ВС России ликвидировали ряд военных объектов Украины.

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Сийярто озвучил способ выхода из украинского конфликта
Сийярто заявил о разрешении украинского конфликта через переговоры
17 июля 2024, 15:18

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выход из украинского конфликта придётся искать за столом переговоров.
«Если не получается разрешить проблему на поле боя, значит, выход следует искать за столом переговоров», — приводит RT слова Сийярто.

А политик Олег Царёв заявил, что уже к осени Западу придётся либо договариваться с Россией и разрешать конфликт с помощью переговоров, либо продолжать конфликт, но с помощью своих войск.

«В зависимости от того, как мы будем воевать, будет складываться ситуация на осень. Мы продвигаемся, но обвалов фронта ещё нет. Оружия поставляется немного Западом, а у Украины демографические проблемы. С мобилизацией не так просто, с отоплением и электроэнергией. Они понимают, что осенью надо будет либо договариваться, либо вводить уже свои войска», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Царёв.

Ранее в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путём.

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ВС РФ поразили оружейный склад с ракетами и артиллерией ВСУ
17 июля 2024, 15:16

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы РФ поразили оружейный склад с ракетами и артиллерией ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По данным оборонного ведомства, удар нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения», – указано в сообщении МО.
В ведомстве добавили, что помимо этого ВС РФ поразили живую силу и военную спецтехнику ВСУ в 136 районах.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту в Киеве. В результате был поражен командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ).

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Минобороны: между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными 95 на 95
17 июля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/vladj55

Между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными в формате 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов пообещал, что украинские неонацисты, которые расстреляли безоружного российского военного, будут найдены и наказаны.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил о том, что киевские власти понесут ответственность за каждый подтвержденный факт издевательств. В частности, Россия проверит данные американского обозревателя The New York Times.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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Соин: предложение о вербовке летчика Ту-22М3 готовилось руководством ГУР и СБУ
17 июля 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Vital Hil

Политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин заявил, что предложение о вербовке летчика дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 готовилось на уровне руководства ГУР и СБУ. Об этом он сообщил изданию «Царьград».
По словам эксперта, людей, которые станут целью для вербовки, сначала отбирают при помощи специальной технологии, в которой задействованы как люди, так и боты. Они изучают большие массивы данных в интернете, анализируют их, а после отбирают тех, кого можно завербовать.

«Легенды могут быть самые разные. Начиная от просто знакомства, дружбы, общих интересов. Человека начинают прощупывать в процессе коммуникации. Работают и непосредственно вербовщики, и аналитики, и другие дополнительные специалисты», – пояснил Соин.
Аналитик считает, что вербовочное предложение для летчика Ту-22М3 санкционировалось минимум заместителями руководства ГУР и СБУ.

«Это уровень не меньше, не ниже уровня руководителя службы. То есть все эти акты, которые готовились в отношении России, санкционировались, скорее всего, на уровне как руководителя ГУР Минобороны Украины, так и на уровне руководителя СБУ. Минимум — на уровне замов по оперативной работе», – заявил эксперт.
Ранее сам летчик бомбардировщика сообщил, что украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 убил остальных трех членов экипажа при угоне бомбардировщика, катапультировав их.

«Мне предложили катапультировать принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал командир Ту-22М3.

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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи
17 июля 2024, 14:39

Фото: istockphoto / RamonCast

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи. Инцидент произошёл в нескольких десятках метров от места, где сегодня должен был произойти обмен пленными.
«Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в материале Mash.

По предварительным данным, в ходе атаки никто не пострадал. Сотовая связь в районе атаки БПЛА работает с перебоями.

Изменения в планируемый обмен пленными из-за атаки вносить не стали.

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#изменения
#дрон
#сотовая связь
#бпла
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Алаудинов пообещал наказать боевиков ВСУ, расстрелявших военного ВС РФ
17 июля 2024, 14:03

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Боевиков ВСУ, расстрелявших безоружного российского военного, найдут и накажут, заявил в эфире Первого канала командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал генерал-майор.

Офицер подчеркнул, что бойцы ВС РФ на передовой ежедневно освобождают по населенному пункту, продвигаясь вперед.

Ранее Алаудинов заявлял, что для завершения СВО в этом году есть все предпосылки. Он отмечал, что политики приходят и уходят, а полагаться необходимо на Бога.

Спецоперация на Украине, начатая 24 февраля 2022 года, продолжается. Москва предпринимает попытки перейти к переговорам, но Киев ведет противоречивую риторику.

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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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Подполье: ВС РФ нанесли удары по прибывшим в Запорожье подкреплениям ВСУ
17 июля 2024, 13:49

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье, сообщили в РИА Новости.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские удары были нанесены по городу Орехову и его окрестностям в Запорожской области. По словам Лебедева, это было связано с прибытием подкреплений ВСУ.

«После артиллерийских ударов, которые, по мнению подпольщиков, были нанесены из-за прибытия подкрепления к украинским военным, последние решили, что это была артподготовка перед наступлением российских войск. Однако, как отметил Сергей Лебедев, это наступление так и не состоялось», — говорится в материале.

Украинские военные считают, что они отбили наступление российской армии.

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#военные
#всу
#вс рф
#удар
#сво
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Боец ВС РФ рассказал об уничтожении «жирной цели» в районе Урожайного в ДНР
17 июля 2024, 13:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Жирную цель» уничтожили в ДНР бойцы ВС РФ. Речь идет о колесной самоходной гаубице «Богдане» боевиков ВСУ в районе села Урожайное, сообщает RT военный с позывным «Воробей».
По словам военнослужащего, когда российские беспилотники засекли военный объект на лесополосе, бойцы подумали, что это танк. Позже выяснилось, что это «Богдана». Ее поразили первым же выстрелом из «Гиацинта-С». «Воробей» также добавил, что обстановка в населенном пункте играет на руку ВС РФ.

«Противник не теряет надежду вернуть утраченные позиции, держим оборону, стараемся не допустить прорыва противника», — резюмировал военнослужащий в беседе с RT.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Урожайное от украинских неонацистов. По информации российского оборонного ведомства, сейчас там идет разминирование и зачистка от оставшихся сил противника.

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#россия
#украина
#сво
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#днр
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