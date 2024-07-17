В Белгородской области боевики ВСУ атаковали мирный автомобиль, есть погибшие

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В Белгородском районе боевики Вооруженных сил Украины атаковали мирный автомобиль, погибли 2 человека. Об этом в своем Telegram-канал написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Произошло это у хутора Церковный в Белгородском районе. FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В нем находилась молодая семейная пара. Машина загорелась, супруги погибли до приезда бригады скорой помощи.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 105 раз. Под удар попали 25 населённых пунктов. Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку они не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Искренние соболезнования всем родным и близким погибших... Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — написал он.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область не менее 105 раз. Под удар попали 25 населённых пунктов. Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку они не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова