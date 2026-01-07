Гладков: в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

07 января 2026, 11:43

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В селе Грузское, расположенном в Борисовском округе, произошла трагедия. В результате детонации вражеского дрона погиб местный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о случившемся в своем Telegram-канале.