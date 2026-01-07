Гладков: в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В селе Грузское, расположенном в Борисовском округе, произошла трагедия. В результате детонации вражеского дрона погиб местный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о случившемся в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, мужчина получил серьезные ранения и скончался на месте происшествия. Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что такие новости приносят невыносимую боль.
Инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются мирные жители в зоне конфликта. Власти продолжают следить за ситуацией и предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
