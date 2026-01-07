ВСУ атаковали беспилотниками Краснодон и Суходольск в ЛНР
В ночь на среду беспилотники украинских сил атаковали ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
Администрация Краснодонского муниципального округа сообщила о двух падениях БПЛА в Краснодоне. Кроме того, беспилотники нанесли удар по частному сектору в Суходольске, что привело к возникновению пожара. Отмечается, что никто не пострадал в результате атак. Ситуация остается под контролем местных властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
