Лавров: политики ЕС не верят в собственные стратегии и потому обречены

07 января 2026, 11:11

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские политики, устраивающие антироссийскую истерику, не верят в свои стратегии и поэтому обречены на провал. Об этом пишет РИА Новости.