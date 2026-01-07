Лавров: политики ЕС не верят в собственные стратегии и потому обречены
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские политики, устраивающие антироссийскую истерику, не верят в свои стратегии и поэтому обречены на провал. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что их попытки ограбить Россию и помогать Украине лишь для продолжения конфликта не имеют оснований.
Лавров подчеркнул, что главная задача дипломатии заключается в поддержке внутренних усилий страны по обеспечению безопасности и благосостояния граждан. Он сделал это заявление в рамках акции «Елка желаний», исполнив желание девочки Евангелины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
